Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: présente son service Proactive Care information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 17:01









(CercleFinance.com) - Le groupe BMW présente une nouvelle offre de service client basée sur les données et l'IA.



Proactive Care comprend de nouveaux outils et offres qui permettent au véhicule d'identifier les besoins de service existants et prévisibles du client. il peut anticiper les besoins du client et proposer des solutions de manière proactive.



Proactive Care est disponible dans le monde entier pour tous les modèles BMW équipés du système d'exploitation BMW 7 ou version ultérieure (à partir de la version 07/2019). L'application sera régulièrement améliorée avec d'autres fonctionnalités innovantes dans les années à venir.



Le service permet par exemple une connexion automatique avec les concessionnaires. Il permet un diagnostic numérique des pneus.



La prise de rendez-vous en ligne et une vidéo de service personnalisée incluant le traitement des paiements en ligne ne sont que quelques-unes des options possibles.





Valeurs associées BMW XETRA -1.33%