BMW: présente son nouveau système BMW iDrive information fournie par Cercle Finance • 08/03/2023 à 14:40

(CercleFinance.com) - BMW Group a atteint la dernière étape du développement du système BMW iDrive.



Un nouvel écran d'accueil offre une plus grande facilité d'utilisation sur l'écran incurvé BMW. Le concept QuickSelect du système apporte une structure de menu améliorée qui s'inspire des appareils électroniques grand public.



Le nouveau système BMW iDrive sera progressivement introduit dans les modèles actuels au cours de l'année 2023.



' Aujourd'hui, BMW iDrive est plus qu'un simple système de contrôle et d'exploitation - c'est un monde d'expérience numérique permettant à l'homme et à la voiture d'interagir et d'échanger des informations ', remarque Stephan Durach, vice-président senior du développement de la société connectée de BMW Group.



Avec sa nouvelle interface graphique et sa structure de menu optimisée, BMW iDrive se concentrera, à l'avenir, sur l'interaction en utilisant l'écran tactile et le langage naturel.