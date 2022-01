Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: présente son nouveau fleuron technologique, la iX M60 information fournie par Cercle Finance • 05/01/2022 à 14:25









(CercleFinance.com) - Le groupe BMW présente aujourd'hui la BMW iX M60, un bolide 100% électrique présenté comme 'le nouveau fleuron technologique' du groupe.



Concrètement, la iX M60 s'appuie sur un concept de durabilité qui ne fait pas l'impasse sur la sportivité: elle développe 455 kW/619 ch, ce qui lui permet de passer de l'arrêt à 100 km/h en 3,8 secondes... Son autonomie est année à 566 km.



Avec ses atouts technologiques comme la conduite automatisée ou la connectivité, la nouvelle BMW iX M60 représente 'une nouvelle compréhension du luxe avancé, des hautes performances et du caractère haut de gamme', assure le constructeur.



Pour BMW, ce modèle incarne l'entrée de la marque dans le segment des sportives électrifiées.





