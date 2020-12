Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : présente ses technologies via une série de vidéos Cercle Finance • 28/12/2020 à 16:36









(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'une série de vidéos présentées par Timo Glock, le pilote d'usine du groupe, BMW invite les téléspectateurs à découvrir les 'nombreux domaines d'activité et projets passionnants au sein du groupe BMW'. Dans le dernière vidéo publiée, le constructeur présente ses toutes dernières fonctionnalités en matière de connectivité avec notamment la nouvelle génération d'assistant personnel intelligent BMW, un composant clé du système d'exploitation BMW 7 qui équipe plus de 750 000 véhicules à travers le monde à ce jour, indique le constructeur.

Valeurs associées BMW VZ XETRA +0.09%