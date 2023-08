Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: présente ses berlines sécurisées de nouvelle génération information fournie par Cercle Finance • 09/08/2023 à 15:54









(CercleFinance.com) - BMW dévoile une nouvelle génération de véhicules de protection dans le segment des berlines de luxe. Ces modèles développés sur la base de la nouvelle BMW Série 7 sont notamment destinés à la sécurité des hauts fonctionnaires et chefs d'entreprises.



Première berline de protection au monde à motorisation 100 % électrique, la BMW i7 Protection est présentée comme une véritable pionnière, avec deux puissants moteurs électriques, tandis que la BMW Série 7 Protection dispose d'un nouveau moteur à combustion.



Le concept de sécurité intégré de la nouvelle BMW i7 Protection et de la BMW Série 7 Protection propose une structure de carrosserie autoportante spécifique en acier blindé, un blindage supplémentaire pour le soubassement et le toit ainsi que des vitres blindées.



Les deux modèles seront construits à l'usine BMW Group de Dingolfing selon un processus élaboré dit de fabrication artisanale.



Les deux véhicules de protection devraient faire leurs débuts publics au salon international de l'automobile IAA Mobility 2023 à Munich, les livraisons aux clients commençant en décembre 2023.





