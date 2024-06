Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: présente sa nouvelle M2 information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - BMW dévoile sa nouvelle M2, présentée comme 'une voiture de sport compacte haute performance'.



Celle-ci est équipée d'un moteur six cylindres en ligne de 480 ch, permettant une accélération de 0 à 100 km/h en 4,0 secondes avec la boîte M Steptronic ou en 4,2 secondes avec la boîte manuelle.



La M2 intègre le système d'exploitation BMW 8.5 et le dernier BMW iDrive pour une personnalisation avancée des réglages. Son design extérieur se distingue par une grande grille de calandre et des prises d'air optimisées. Un toit en carbone M est disponible en option.



Fabriquée au Mexique, la BMW M2 sera lancée en août 2024. Les principaux marchés sont les États-Unis, l'Allemagne, la Chine, la Grande-Bretagne et le Japon.







