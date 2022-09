Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: présente les silencieux arrière Akrapovič information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 15:02









(CercleFinance.com) - Le programme de personnalisation de BMW Motorrad pour la BMW R 18 reçoit maintenant un coup de pouce sonore grâce aux nouveaux silencieux arrière Akrapovič.



Plus courts de 97 mm que les deux silencieux arrière standard, ils sont fabriqués en acier inoxydable durable, revêtus de noir mat et, avec un embout argenté réglable par paliers de 90 degrés, donnent à l'arrière de la R 18 une allure résolument sportive.



Une plaque de protection thermique vissée dans la zone du collecteur des silencieux arrière protège les chaussures du pilote dans cette zone.



Avec un poids combiné de 8,2 kg, les deux silencieux arrière Akrapovič sont au total 1 kg plus légers que les modèles standard. Ils ont été adaptés de manière optimale au ' Big Boxer ' de 1 802 centimètres cubes de la R 18 et produisent un son particulièrement riche et puissant.



Il n'est pas nécessaire d'inscrire ces silencieux arrière dans les documents du véhicule car ils ont été homologués avec le véhicule complet.





