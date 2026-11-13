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BMW prépare son virage électrique américain avec une nouvelle usine
information fournie par Zonebourse 13/11/2026 à 18:06

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Le constructeur allemand ( 0,59 %, à 57,52 EUR) a inauguré vendredi une usine de batteries en Caroline du Sud. Ce site doit permettre le lancement de ses premières voitures entièrement électriques assemblées aux Etats-Unis d'ici la fin de 2026.

Implantée à Woodruff, en Caroline du Sud, dans le sud-est des États-Unis, la nouvelle usine fournira d'abord les batteries du futur BMW iX5. Ce modèle sera assemblé à Spartanburg, à 24 kilomètres.

"Nous avions annoncé que nous commencerions à assembler des véhicules BMW entièrement électriques aux États-Unis d'ici fin 2026, et nous tenons cet engagement", a déclaré Robert Engelhorn, PDG de BMW Manufacturing. Le groupe prévoit de produire au moins six modèles électriques à Spartanburg d'ici 2030.

Plus de 300 salariés

Woodruff emploie plus de 300 personnes, épaulées par quelque 250 robots. Le site reçoit de fournisseurs spécialisés les cellules qui stockent l'énergie, puis les assemble en batteries. Chacune est contrôlée avant son départ vers l'usine automobile voisine.

Selon le groupe allemand, l'intelligence artificielle aide à surveiller la fabrication. Les salariés se forment à la manipulation des équipements grâce à la réalité virtuelle. Le chantier a commencé en septembre 2023. Les premières batteries d'essai sont sorties des lignes à l'été 2025, avant le lancement de la production en série annoncé vendredi.

Avec cette nouvelle usine, BMW prépare la montée en puissance de sa gamme électrique sur le marché américain.

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