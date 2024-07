Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: prépare sa 'révolution électrique' avec la Neue Klasse information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 14:50









(CercleFinance.com) - BMW prépare le lancement de sa nouvelle génération de véhicules électriques, la Neue Klasse, qui marquera une nouvelle ère dans la conduite entièrement électrique.



Le succès de cette transition dépendra de la production de batteries haute tension puissantes, pour laquelle BMW étend considérablement son réseau de production mondial.



'Nous mettons en place cinq installations sur trois continents pour produire nos batteries haute tension de sixième génération,' a expliqué Milan Nedeljković, membre du conseil d'administration pour la production chez BMW AG.



Ces cinq nouvelles installations seront réparties entre la Basse-Bavière (Allemagne), la Hongrie, Spartanburg (États-Unis), Shenyang (Chine) et San Luis Potosí (Mexique).



Les batteries seront fabriquées localement pour rapprocher la production des usines de véhicules, réduisant ainsi l'empreinte carbone et augmentant la résilience face aux événements imprévus.



Les premiers véhicules de la Neue Klasse seront fabriqués à Debrecen (Hongrie) à partir de 2025, avec une production parallèle des batteries.





Valeurs associées BMW 86,78 EUR XETRA +0,23%