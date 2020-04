BMW : préparation à une reprise d'activité en France

(CercleFinance.com) - BMW Group France annonce mettre en place les conditions sanitaires nécessaires pour la reprise de l'activité et des livraisons, entendant 'assurer une reprise de l'activité le 11 mai, la plus fluide possible pour ses clients'.

'Un rétroplanning avec un protocole sanitaire strict avec des guides de bonnes pratiques et des procédures pour le réseau de distribution ont été développés pour garantir protection des collaborateurs et des clients', explique le constructeur automobile.

Il fournira les masques, 45.000 étant en livraison, et le réseau les autres protections. Les flux de personnes et les interactions ont été revus, comme les procédures de protection individuelle, de désinfection des postes de travail et des véhicules avant livraison.