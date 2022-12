Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: première mondiale à Essen pour la nouvelle BMW M2 information fournie par Cercle Finance • 01/12/2022 à 16:13









(CercleFinance.com) - BMW participera au salon de l'automobile d'Essen 2022 prévu du 3 au 11 décembre 2022.



Première mondiale : la nouvelle BMW M2 avec les pièces BMW M Performance (consommation de carburant combinée : 9,8 - 9,6 l/100 km ; émissions de CO2 combinées : 222 - 218 g/km) sera exposée pour la première fois.



Les possibilités de personnalisation développées pour la nouvelle BMW M2 optimisent l'apparence, mais aussi les caractéristiques de conduite de cette voiture de sport hautes performances.



Outre les voitures BMW M actuelles, d'autres options de rétrofit sportif de la gamme d'accessoires BMW d'origine seront présentées sur le stand.



Parmi la gamme actuelle de BMW M GmbH, les modèles exposés à Essen comprennent la première BMW M3 Touring, la BMW M240i Coupé et la BMW i4 M50 entièrement électrique.





Valeurs associées BMW XETRA +0.51%