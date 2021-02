Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : premier exportateur automobile des Etats-Unis en 2020 Cercle Finance • 12/02/2021 à 12:24









(CercleFinance.com) - BMW est resté en 2020 le premier exportateur d'automobiles des Etats-Unis, et ce pour la septième année consécutive, annonce vendredi le constructeur allemand haut de gamme. Dans un communiqué, le groupe de Munich précise que son usine de Spartanburg, en Caroline du Sud, a exporté 218.820 des 361.365 véhicules produits sur le site l'an dernier. Ces exportations ont représenté une valeur totale de plus de 8,9 milliards de dollars, fait valoir le groupe. D'après BMW, les principaux marchés à l'export de l'usine de Spartanburg sont la Chine (23,3% des volumes), l'Allemagne (12,9%), la Corée du Sud (7,8%), le Canada (6%) et la Russie (5,3%). Le site, qui fait partie du groupe depuis 1994, produit actuellement près de 1.500 véhicules par jour, dont les deux-tiers se destinent à l'exportation vers 125 pays.

Valeurs associées BMW XETRA -0.64%