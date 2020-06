Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : pénalisé par l'analyse d'UBS Cercle Finance • 30/06/2020 à 16:16









(CercleFinance.com) - Les actions BMW sont en baisse à la Bourse de Francfort alors qu'UBS a dégradé le titre et abaissé son objectif de cours. Les actions perdent près de 0,8% après cette analyse. UBS a déclaré avoir réduit son objectif de 60 euros à 53 euros et rétrograder le titre de 'acheter' à 'neutre', en invoquant des motifs de valorisation. 'Après le récent rebond des actions, nous pensons que les défis structurels (retard dans la transition entre les véhicules électriques (EV) et les véhicules autonomes (AV)) seront à nouveau plus aux points', ont déclaré les analystes d'UBS dans une note sur le marché mondiale de l'automobile.

Valeurs associées BMW XETRA -0.56%