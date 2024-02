Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: partenariat stratégique avec Dassault Systèmes information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 10:27









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes et BMW Group annoncent s'engager dans un partenariat stratégique à long terme portant sur le développement de la future plateforme d'ingénierie de BMW Group qui sera construite autour de la plateforme 3DEXPERIENCE.



Plus de 17.000 collaborateurs représentant de nombreuses disciplines d'ingénierie du constructeur automobile allemand s'appuieront ainsi sur cette plateforme pour accélérer le développement de tous les véhicules, de la création à la production.



Ce partenariat stratégique marque une nouvelle étape dans la collaboration à long terme entre les deux groupes dans des domaines tels que la planification et l'ordonnancement de la fabrication, la conception de pièces et l'efficacité de la production.





