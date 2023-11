Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: ouvre un nouveau Designworks à Shanghai information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 16:54









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce l'ouverture d'un nouveau studio Designworks à Shanghai en Chine.



Ce nouveau studio fait partie intégrante du nouveau centre de recherche et de développement du groupe BMW au West Bund.



À West Bund, le quartier artistique, culturel et commercial de la ville, l'équipe va développer de nouvelles idées de design pour le groupe BMW et d'autres clients.



L'inauguration officielle du nouveau studio a lieu lors du West Bund Art & Design Fair Shanghai, qui se déroule du 9 au 12 novembre 2023.



Adrian van Hooydonk, responsable du design du groupe BMW a déclaré ' Ici, nous pouvons créer des innovations révolutionnaires qui sont non seulement importantes pour le marché chinois, mais qui profitent également aux produits du marché mondial dans son ensemble. '



' La mise en commun des compétences en matière de conception et de développement en un seul lieu accélère et améliore les échanges interdisciplinaires tout au long du processus de création de produits : depuis les premières phases de conception jusqu'à la production '.





Valeurs associées BMW XETRA -1.12%