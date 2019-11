Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : ouvre un nouveau centre pour les batteries Cercle Finance • 14/11/2019 à 14:39









(CercleFinance.com) - BMW annonce l'ouverture d'un nouveau centre de compétences en matière de batterie. Ce centre va permettre le développement de batterie de nouvelle génération. Le groupe a réalisé un investissement de 200 millions d'euros dans ce centre de compétences et va employer 200 personnes. ' Sur la base de la technologie actuelle de la BMW i3, nous pourrons, d'ici 2030, doubler la densité énergétique de nos cellules de batterie, et donc également la plage d'utilisation des véhicules pour nos clients ' a déclaré Oliver Zipse, président du conseil d'administration de BMW. ' La technologie des cellules de batterie est un facteur clé de succès de l'offensive de nos véhicules électriques, car elle influence à la fois les performances opérationnelles et les coûts de la batterie '.

