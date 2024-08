Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: ouvre un atelier de peinture ultramoderne en Hongrie information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - BMW Group avance dans la construction de son usine à Debrecen, Hongrie, en mettant en service un atelier de peinture ultramoderne, premier du réseau mondial à fonctionner sans combustibles fossiles grâce à des technologies comme Power-to-Heat, Heat Grid, et eRTO.



L'atelier, conçu pour peindre 30 carrosseries par heure, réduit l'empreinte carbone et améliore l'efficacité énergétique.



Il intègre également des procédés écologiques comme la séparation à sec et la numérisation complète, avec des véhicules automatisés et une inspection des surfaces par intelligence artificielle.



Ce site servira de modèle pour les futures usines BMW.





Valeurs associées BMW 85,80 EUR XETRA +1,18%