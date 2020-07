Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : ouverture d'un centre e-Drive en Allemagne Cercle Finance • 02/07/2020 à 14:27









(CercleFinance.com) - Le groupe BMW annonce ce jeudi l'ouverture, sur son plus grand site de fabrication européen situé à Dingolfing, d'un Centre de compétences dédié à sa ligne e-Drive. Ce centre doit employer quelque 2.000 personnes à moyen-terme. Quelque 500 millions d'euros y seront investis d'ici 2022. Il doit permettre le développement et la fabrication de la cinquième génération de la technologie e-Drive.

Valeurs associées BMW XETRA +3.27%