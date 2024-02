Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: nouvelle recrue dans l'équipe de communication information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 16:35









(CercleFinance.com) - BMW annonce le recrutement, depuis le 1er février, de Sourour Stanke (44 ans) au sein de l'équipe de direction des Global Corporate Communications.



En tant que responsable du département central ' Stratégie, services, maison des médias, communication du marché Europe, Chine ', elle rapportera directement à Maximilian Schöberl, vice-président principal de la communication d'entreprise et des affaires publiques.



Sour Stanke possède plus de 20 ans d'expérience en leadership dans des sociétés opérant à l'échelle mondiale.

Depuis 2017, elle occupait le poste de responsable de la communication d'entreprise et des affaires gouvernementales chez Giesecke+Devrient.







