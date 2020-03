Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : nouvelle présidente pour BMW Bank Gmbh Cercle Finance • 06/03/2020 à 15:02









(CercleFinance.com) - BMW Bank Gmbh, filiale de BMW Financial Services, annonce la nomination de Kathrin Kerls comme nouvelle présidente de son conseil de direction à partir du 1er avril. Elle succèdera alors à Jürgen Cohrs, qui l'assistera jusqu'à son départ en retraite fin juin. Avant de rejoindre le constructeur automobile allemand, Kathrin Kerls a occupé plusieurs postes de direction au sein de Dresdner Bank AG puis UniCredit Bank AG, dont elle était le plus récemment la responsable des projets spéciaux et projets de restructuration.

Valeurs associées BMW XETRA -1.02%