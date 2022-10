Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: nouvelle mise à jour logicielle disponible information fournie par Cercle Finance • 11/10/2022 à 09:50









(CercleFinance.com) - BMW annonce que depuis la semaine dernière, sa dernière mise à jour logicielle à distance est disponible, offerte gratuitement et destinée à tous les véhicules équipés du système d'exploitation BMW 8.



De plus, une nouvelle mise à niveau logicielle pour les véhicules équipés du système d'exploitation BMW 7 sera également 'disponible sous peu'., ajoute le constructeur.



Au total, ces améliorations concernent près de 3,8 millions de véhicules.



LE groupe BMW rappelle que depuis 2019, il est en mesure de modifier à distance chaque ligne de code de programmation dans le logiciel du véhicule, ce qui en fait, dit-il, 'l'un des premiers constructeurs au monde à proposer une fonctionnalité bien plus complexe que la simple mise à jour des cartes de navigation'.



Grâce à son architecture logicielle, l'installation des mises à jour, à distance, est effectuée en une vingtaine de minutes.



'Les mises à niveau gratuites comprennent à la fois des améliorations et des extensions de l'infodivertissement, de la conduite, du système de conduite, de l'assistance à la conduite, du confort et des fonctions de sécurité', détaille le constructeur.





Valeurs associées BMW XETRA -1.80%