BMW: nouvelle étape franchie dans l'électromobilité

(CercleFinance.com) - BMW annonce que la chaîne de production de son Cell Manufacturing Competence Centre (CMCC), à Parsdorf (Allemagne) a produit les premiers échantillons des cellules de batterie qui seront utilisées dans les modèles de la Neue Klasse à compter de 2025.



Selon Frank Weber, membre du conseil d'administration de BMW AG et responsable du développement, 'la production d'échantillons de cellules de batterie à Parsdorf marque la prochaine étape logique de notre stratégie en matière de cellules de batterie'.



' Le Cell Manufacturing Competence Center est le complément parfait à notre Battery Cell Competence Center existant au nord de Munich. Grâce à la collaboration entre les divisions, nous sommes en mesure de relier le produit et le processus d'une manière unique', a-t-il ajouté.



Le CMCC de Parsdorf permettra au groupe BMW de couvrir l'ensemble du processus de création de valeur de la cellule, indique le constructeur.





