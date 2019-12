Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : nouvelle croissance des ventes en novembre Cercle Finance • 06/12/2019 à 09:33









(CercleFinance.com) - Les ventes du groupe BMW ont poursuivi leur tendance positive en novembre. Les ventes totales de véhicules de marque BMW ont augmenté de 2,9% en novembre pour atteindre 194 690 unités. Depuis le début de l'année, les ventes de la marque BMW ont augmenté de 2,4%, passant à 1 972 394. Les livraisons dans le monde ont augmenté de 1,4% par rapport au même mois de l'année dernière pour s'établir à 225 662 unités. Les livraisons effectuées jusqu'à la fin du mois de novembre ont augmenté de 1,7% sur un total de 2 296 174 véhicules BMW, MINI et Rolls-Royce. 'Après une croissance renouvelée en novembre, nous continuons à nous rapprocher du nouveau record pour l'année ', a déclaré Pieter Nota, membre du conseil d'administration de BMW AG, responsable des clients, des marques et des ventes. ' Nos véhicules électriques ont également particulièrement bien performé en novembre, leurs ventes ayant augmenté de 18,4% pour atteindre un nouveau record de ventes ', a indiqué Pieter Nota.

Valeurs associées BMW XETRA +0.55%