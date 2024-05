Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: nouvelle chaîne d'assemblage de batteries au Mexique information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 12:10









(CercleFinance.com) - BMW a annoncé vendredi dernier avoir démarré la construction de sa nouvelle chaîne d'assemblage de batteries à San Luis Potosi, dans le centre du Mexique.



Le projet, qui doit faire l'objet d'un investissement de 800 millions d'euros via l'ajout de 20.000 m2 de surface supplémentaire, est dédié à la production locale de batteries pour les véhicules issus de la plateforme technologique de nouvelle génération, la 'Neue Klasse', qui sera effective à partir de l'an prochain.



Le constructeur automobile rappelle qu'il prévoit d'établir au total cinq sites d'assemblage dans le monde pour les batteries haute tension de sixième génération, au Mexique, en Hongrie, en Chine, aux USA et en Allemagne.



Ces batteries de nouvelle génération doivent permettre de raccourcir le temps de recharge de 30% tout en allongeant l'autonomie des véhicules de 30%.



Sur l'usine de San Luis Potosi, BMW emploie actuellement 3700 personnes qui se consacrent à la fabrication ses modèles Série 3 Sedan, mais aussi aux coupés de Série 2 et aux modèles M2, tous destinés au marché mondial.





Valeurs associées BMW XETRA +1.12%