Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: nouveau responsable de BMW Motorrad Design information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 16:30









(CercleFinance.com) - Lexander Buckan succédera à Edgar Heinrich à la tête de BMW Motorrad Design à compter du 1er janvier 2024.



Buckan sera responsable de la conception de tous les véhicules à deux roues, de l'équipement et des accessoires du groupe BMW.



Edgar Heinrich, responsable du design chez BMW Motorrad depuis 2012, prend sa retraite après 35 ans au sein du groupe BMW.



'Alexander a déjà beaucoup contribué au design de notre moto en tant que responsable de notre équipe de design - ce qui fait de lui le choix idéal pour diriger et donner un nouvel élan au design de BMW Motorrad', a ajouté Adrian van Hooydonk, responsable du design du groupe BMW.





Valeurs associées BMW XETRA -0.31%