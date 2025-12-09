BMW : nouveau patron désigné pour piloter la transition vers l'électrique

BMW's production chief Milan Nedeljkovic named as its next chief executive ( AFP / Ronny Hartmann )

Le constructeur automobile BMW a désigné mardi Milan Nedeljković, responsable de la production, pour prendre la tête du groupe, au moment où le constructeur bavarois accélère vers l'électrique dans un secteur bousculé par la concurrence asiatique.

Ingénieur et pur produit maison du groupe munichois, entré comme stagiaire en 1993, M.Nedeljković, 56 ans, succédera en mai prochain à l'actuel président du directoire Oliver Zipse, qui arrivera à la fin de son mandat, selon un communiqué.

Il supervise actuellement plus de 30 usines dans le monde, adaptées pour produire sur les mêmes lignes des modèles électriques et thermiques.

Comme l'ensemble des constructeurs allemands, BMW, qui possède également les marques Mini et Rolls-Royce, voit ses ventes reculer en Chine, un marché clé où il est concurrencé par une forte concurrence locale, notamment le leader mondial de l'électrique BYD.

Sous la présidence de M.Zipse, BMW a lancé une offensive historique dans l'électrique avec la famille "Neue Klasse". A ce titre, il a dévoilé en septembre au salon de l'automobile de Munich le SUV électrique iX3.

L'industrie automobile européenne traverse une crise aiguë, avec des ventes de modèles électriques qui souffrent d'une demande encore insuffisante.

Dans ce contexte, l'UE est sous pression pour assouplir l'interdiction de vendre des voitures neuves à moteur essence ou diesel prévue dès 2035, avec une décision désormais attendue le 16 décembre.

BMW a par ailleurs subi comme ses rivaux européens la hausse des droits de douane américains sur les voitures fabriquées en Europe.

Mais il tire mieux son épingle du jeu que ses rivaux allemands Mercedes, Porsche et Audi (groupe Volkswagen), notamment grâce à sa plus grande usine au monde en Caroline du Sud, où il produit la moitié des véhicules à destination des Etats-Unis.