Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : nouveau DG pour BMW Finance en France Cercle Finance • 23/06/2020 à 08:22









(CercleFinance.com) - BMW Group annonce la nomination d'Alexandre Leclercq comme directeur général (DG) de BMW Finance en France au 1er juillet. Il succède à Joachim Herr qui intègre le directoire de BMW Bank à Munich, siège social du constructeur automobile haut de gamme. 'Alexandre Leclercq est le premier Français à reprendre la direction nationale de BMW Finance, la captive financière du constructeur en France, depuis le départ de Serge Naudin en 2007', précise le groupe allemand, dont la France est son cinquième marché mondial.

Valeurs associées BMW XETRA +1.29%