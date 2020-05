Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : Norbert Reithofer a été réélu Président Cercle Finance • 15/05/2020 à 11:14









(CercleFinance.com) - Le conseil de surveillance de BMW a réélu Norbert Reithofer à sa présidence, lui donnant un mandat de cinq ans supplémentaires. Reithofer - qui a rejoint le constructeur automobile allemand en 1987 - était le DG de l'entreprise entre 2006 et 2015, et président du conseil d'administration depuis 2015. L'annonce a été faite après une réunion du conseil de surveillance qui s'est tenue après l'assemblée des actionnaires de la société.

Valeurs associées BMW XETRA -1.21%