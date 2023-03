Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: nomme Walter Mertl nouveau directeur financier information fournie par Cercle Finance • 09/03/2023 à 16:19









(CercleFinance.com) - Le conseil de surveillance de BMW a nommé Walter Mertl, 49 ans, nouveau membre du directoire responsable des finances, lors de sa réunion d'aujourd'hui. Il succède à Nicolas Peter (60 ans), qui prendra sa retraite après l'assemblée générale annuelle du 11 mai 2023.



' L'entreprise a une dette de reconnaissance envers Nicolas Peter pour les avancées majeures dans sa transformation - tout en restant concentrée sur sa rentabilité à long terme ', a déclaré Norbert Reithofer, président du conseil de surveillance de BMW. ' Il a fait preuve d'énormes qualités de dirigeant tout en jouant un rôle déterminant dans le développement du groupe. '



Walter Mertl a rejoint le groupe BMW en 1998 et a occupé divers postes de direction dans les divisions financières et commerciales en Allemagne et au Royaume-Uni. Ces dernières années, il était à la tête de l'ensemble de la division Corporate Controlling du BMW Group.



' Le conseil de surveillance est convaincu que Walter Mertl contribuera à renforcer l'orientation de l'entreprise vers la solidité financière ', a ajouté déclaré Norbert Reithofer.





Valeurs associées BMW XETRA -1.42%