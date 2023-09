Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: nomination à la direction de Sylvia Neubauer information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 17:11









(CercleFinance.com) - Sylvia Neubauer deviendra la nouvelle responsable client, marque et ventes de BMW M GmbH à partir de début octobre 2023.



Elle était auparavant responsable de la stratégie du portefeuille de marques ainsi que des études de marché et de l'analyse concurrentielle pour toutes les marques du groupe BMW. Elle succédera à Timo Resch, qui occupait ce poste depuis janvier 2022 et qui quitte l'entreprise à sa demande.



En 2022, BMW M GmbH a réalisé des ventes record avec plus de 177 000 véhicules vendus dans le monde et est également en passe d'établir un nouveau record au cours de l'exercice en cours.





Valeurs associées BMW XETRA -0.21%