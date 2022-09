Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: Nexen Tire en première monte sur le X1 et l'iX1 information fournie par Cercle Finance • 26/09/2022 à 14:35









(CercleFinance.com) - Le sud-coréen Nexen Tire a annoncé lundi que ses pneus haut de gamme équiperaient en série la troisième génération du X1, le SUV compact de BMW, ainsi que le prochain modèle tout électrique iX1.



Le pneumatique N'Fera Sport sera fabriqué sur les sites européens de Nexen Tire, avec une conception qui se focalisera tout particulièrement sur les spécificités des routes du Vieux Continent.



Le manufacturier basé à Séoul avait déjà annoncé plus tôt cette année que ses pneus seraient compatibles avec la nouvelle BMW 2-Series Active Tourer, un véhicule sportif polyvalent.





