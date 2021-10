BMW : les ventes progressent de 17,9% à fin septembre

(AOF) - Le groupe BMW a fait le point sur ses ventes pour les neuf premiers mois de 2021. Le constructeur automobile allemand a livré 1,93 million de véhicules, soit une hausse de 17,9% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Le groupe de Munich explique que toutes les marques ont enregistré une croissance des ventes dans toutes les régions du monde. Sur le plan géographique, le groupe continue à s'appuyer sur sa forte position concurrentielle sur les principaux marchés clés tels que les États-Unis, l'Europe et la Chine.

" Jusqu'à présent, nous avons été en mesure de compenser les goulets d'étranglement liés la pénurie de semi-conducteurs sur l'ensemble de l'année grâce à une solide performance opérationnelle ", a commenté Pieter Nota, membre du conseil d'administration de BMW en charge de la clientèle, des marques et des ventes.

" Nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs de vente ambitieux et à réaliser une croissance solide et rentable pour 2021 ", a-t-il ajouté.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Comment l’électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l’électrique, qui n’existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.