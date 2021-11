Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : les puces Qualcomm retenues dans l'aide à la conduite information fournie par Cercle Finance • 16/11/2021 à 14:04









(CercleFinance.com) - Le fabricant américain de semi-conducteurs Qualcomm Technologies a annoncé mardi avoir été choisi par BMW afin d'équiper les plateformes d'aide à la conduite du constructeur automobile allemand. Dans un communiqué, le concepteur de puces explique que sa solution de conduite autonome Snapdragon Ride va être intégrée au sein des systèmes de nouvelle génération d'aide à la conduite (ADAS) et des systèmes de conduite autonome (AD) du groupe de Munich. BMW a notamment prévu d'avoir recours au système de vision industrielle sur puce (SoC) conçu par Qualcomm, ainsi que les contrôleurs de calcul central développés par le groupe californien.

