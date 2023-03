Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: les puces onsemi choisies pour les chaînes de traction information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 16:02









(CercleFinance.com) - Le fabricant américain de semi-conducteurs onsemi a annoncé mardi avoir été choisi pour équiper les systèmes de traction des véhicules électriques de BMW.



Le groupe de Scottsdale (Arizona) indique qu'il va fournir - dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement de long terme - ses puces 'EliteSiC' aux voitures BMW équipées d'une batterie 400 V.



Dans son communiqué, onsemi explique être parvenu, dans le cadre de son accord de collaboration avec le constructeur automobile allemand, à générer de hautes performances sans déperdition de l'énergie.



'Sachant que l'autonomie maximale constitue un critère d'achat principal pour les véhicules électriques, l'approche privilégiée par onsemi consistant à optimiser les performances sur toute la gamme de véhicules électriques de BMW a constitué un avantage compétitif clé', estime onsemi.





