Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BMW: les principaux moteurs de croissance en 2023 information fournie par Cercle Finance • 15/03/2023 à 08:16

(CercleFinance.com) - Le groupe s'attend à une croissance rentable en 2023 - grâce à la montée en puissance dynamique de BEV et au segment premium haut de gamme.



Les principaux moteurs de croissance en 2023 seront les véhicules entièrement électriques (BEV) et les modèles du segment haut de gamme, tels que la nouvelle BMW Série 7, la BMW X7 et la famille de modèles Rolls-Royce. Dans ce segment supérieur, le groupe BMW s'attend à une croissance dans la fourchette de pourcentage à deux chiffres pour l'exercice en cours.



Les modèles BEV sont susceptibles de croître dans la fourchette de pourcentage à deux chiffres élevée. Dans l'ensemble, le groupe BMW s'attend à ce que ses livraisons aux clients du monde entier augmentent légèrement dans le segment automobile en 2023.



Dans le même temps, le groupe BMW s'efforce d'atteindre un haut niveau de rentabilité dans son coeur de métier et vise une marge EBIT de 8 à 10 % dans le segment automobile pour l'exercice.



' Le groupe BMW prouve qu'il peut faire les deux : gérer la plus grande transformation de l'entreprise, tout en maintenant sa rentabilité. Notre portefeuille de produits extrêmement solide, en particulier notre gamme impressionnante de véhicules électrifiés et de modèles de luxe, nous rend les deux possibles ', a déclaré Nicolas Peter, membre du conseil d'administration de BMW AG responsable des finances.