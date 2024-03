Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: les prévisions de croissance sur l'exercice 2024 information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 09:16









(CercleFinance.com) - BMW entend poursuivre sa trajectoire de croissance rentable au cours de l'exercice en cours.



Les véhicules entièrement électriques (BEV) et les modèles du segment haut de gamme devraient rester les principaux moteurs de croissance en 2024 - y compris les modèles BMW Série 7, le BMW X7 et la famille de modèles Rolls-Royce, avec la Rolls-Royce entièrement électrique. Spectre.



Dans le segment automobile, en raison d'une légère augmentation de la demande, de la pleine disponibilité des nouveaux modèles et des prochains lancements de modèles, les livraisons de véhicules BMW, MINI et Rolls-Royce devraient être légèrement supérieures à celles de l'année précédente.



La part des livraisons de véhicules entièrement électriques devrait augmenter considérablement par rapport à 2023. La marge EBIT du segment automobile devrait se situer dans une fourchette de 8 à 10 % en 2024.



Dans le segment des services financiers, le RoE devrait se situer entre 14 et 17 %.



Les dépenses de R&D et les dépenses d'investissement pour les projets futurs atteindront un sommet dans le segment automobile en 2024.



' Malgré ces investissements majeurs pour notre avenir, nous visons un flux de trésorerie disponible de plus de six milliards d'euros dans le segment automobile en 2024. Cela témoigne de la solidité financière du groupe BMW ', a déclaré Walter Mertl, membre du directoire responsable pour les Finances.



' Nous continuons de nous concentrer sur la discipline des coûts et la rentabilité durable - la fourchette cible à long terme de 8 à 10 % pour la marge EBIT dans le segment automobile reste notre référence. '





