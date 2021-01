Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : les performances trimestrielles dépassent les attentes Cercle Finance • 28/01/2021 à 10:28









(CercleFinance.com) - Le constructeur allemand de voitures de luxe BMW a déclaré hier soir que le flux de trésorerie du quatrième trimestre dans son segment automobile était supérieur aux attentes. Selon les résultats préliminaires, l'activité automobile a enregistré un cash-flow libre d'environ 2,8 milliards d'euros au cours des trois derniers mois de 2020, contre 1,5 milliard d'euros au quatrième trimestre de 2019. En comparaison, les analystes s'attendaient à un cash-flow d'environ 2,5 milliards d'euros. Cette performance a conduit le géant de l'automobile à afficher un cash-flow libre d'environ 3,4 milliards d'euros pour l'année entière, contre 2,6 milliards d'euros en 2019, dépassant une fois de plus les attentes du marché. Grâce à la reprise plus rapide de nombreux marchés, la marge EBIT du segment automobile devrait se situer dans la partie supérieure de la fourchette 0-3 % pour l'ensemble de l'année, a ajouté BMW. Sa déclaration mentionne également la poursuite de la gestion des coûts, une consommation plus faible que prévu des provisions en raison des mesures de fermetures et des acomptes plus élevés reçus des concessionnaires, notamment en Chine. Les actions sont en baisse de près de 4% après ces résultats préliminaires. Les analystes ont déclaré que les investisseurs s'attendaient probablement à plus après la surprise de VW de vendredi dernier, qui a préannoncé ses résultats, mais avec un dépassement beaucoup plus important que prévu.

Valeurs associées BMW XETRA -3.18%