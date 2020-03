BMW : les mesures mises en place en France

(CercleFinance.com) - BMW Group France annoncé avoir pris un certain nombre de mesures d'accompagnement de son réseau de distribution afin de soulager sa trésorerie et les approvisionnements ont été adaptés à la période et la baisse conjoncturelle de la demande. BMW porte également une attention toute particulière au paiement de ses fournisseurs.

Les services de dépannage et de réparation n'ont jamais arrêté leur activité et sont opérationnels. Les véhicules de dépannage d'urgence couvrent tout le territoire métropolitain et 90 % du réseau Après-vente assure des astreintes pour l'entretien nécessaire Auto et Moto.

L'activité du centre de Pièces de rechanges et accessoires de Strasbourg est maintenue pour les commandes urgentes pour approvisionner les réseaux français, suisses et allemands qui dépendent de ce centre. Le centre d'essais dans le sud de la France, à Miramas, continue également son activité précise le groupe.

' Nous continuons d'assurer le traitement des demandes de nos clients et prospects grâce à notre centre d'appel et notre réseau bien que l'activité soit ralentie '.

' BMW Group France apporte également son soutien aux soignants. Nos centres de distribution ont mis à disposition du Conseil départemental du Bas-Rhin et de la mairie de Tigery, dans l'Essonne, plus de 25 000 kits de protection jetables (volant, sièges, levier de vitesse). Par ailleurs, nous avons mis notre flotte auto à disposition, avec nos partenaires, pour assurer les déplacements des personnels mobilisés et du matériel médical ' indique le groupe.