BMW: le titre profite de l'analyse positive d'un broker

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa note de 'surperformance' sur le titre BMW avec un objectif de cours inchangé de 112 euros.



Le constructeur reste le premier choix de l'analyste, qui estime que lors des périodes de tension sur les marchés, les investisseurs se replient sur les titres de qualité.



Selon Credit Suisse, BMW 'coche également toutes mes cases pour le meilleur positionnement dans l'environnement actuel' et présente l'un des meilleurs bilans du secteur auto.



Le constructeur a d'ailleurs vu ses volumes augmenter de 8,4% au cours de l'année, là ou de nombreux constructeur ont vu leurs volumes baisser, souligne le broker.



Enfin, un éventuel cessez-le-feu ou désescalade significative en Ukraine pourrait donner au marché l'idée que le secteur automobile peut y être relancé. En revanche, l'aggravation de la situation géopolitique peut aussi entraîner de nouvelles perturbations de la chaîne d'approvisionnement, une inflation des coûts ou des chocs du côté de la demande, conclut Credit Suisse.





Valeurs associées BMW XETRA +2.03%