BMW : le titre baisse malgré des prévisions relevées

(CercleFinance.com) - BMW a relevé mardi sa prévision de rentabilité pour ses activités automobiles cette année après avoir fait état de résultats records sur les six premiers mois de l'année. Le groupe allemand a dévoilé ce matin des résultats de deuxième trimestre bien meilleurs que prévu, avec notamment un bénéfice opérationnel (Ebit) des activités automobiles de 3,95 milliards d'euros, soit une marge de 15,8%. A titre de comparaison, les analystes visaient un bénéfice trimestriel de 2,5 milliards d'euros pour une marge de 10,9%. Malgré cela, le titre BMW reculait de près de 3% en Bourse ce matin alors que l'indice Euro STOXX 50 regroupant les principales valeurs européennes perdait 0,1%. Dans son communiqué, BMW indique anticiper pour ses activités automobiles une marge opérationnelle dans le haut d'une fourchette allant de 7% à 9% en 2021, alors que le groupe tablait jusqu'ici sur une rentabilité de 6% à 8%. Après les solides performances signées au premier semestre sous l'effet de la reprise économique, les analystes s'interrogent toutefois sur la pérennité de ces bons chiffres. BMW prévient lui-même qu'au vu de la pénurie de semi-conducteurs et de l'envolée des prix des matières premières, la seconde partie de l'année promet d'être 'volatile'. Des commentaires qui semblaient être à l'origine de la correction du titre ce matin. Ceci dit, depuis le début de l'année, la valeur affiche encore un gain de plus de 14%

Valeurs associées BMW XETRA -3.96%