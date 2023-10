Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: le modèle de vente appelé à évoluer en Europe information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 10:25









(CercleFinance.com) - BMW annonce le lancement d'un nouveau modèle de vente par agence à compter de 2024, avec notamment la nouvelle MINI qui sera proposée en Italie, en Pologne et en Suède compter du 1er janvier 2024.



Les autres pays européens suivront progressivement, avec la transition du modèle de vente prévue à partir de 2026.



Ce changement constituera une étape importante et permettra à tous les nouveaux véhicules BMW et MINI d'être vendus via un véritable modèle d'agence dans toute l'Europe.



'Le nouveau modèle de vente profitera aussi bien aux clients, aux partenaires commerciaux qu'au groupe BMW', assure le constructeur qui évoque une tarification standard à l'échelle nationale pour des modèles de véhicules identiques garantira la transparence des prix pour les clients.





