Cercle Finance • 20/10/2020 à 10:02

BMW : le FCF automobile dépasse les prévisions du marché









(CercleFinance.com) - BMW s'attend à ce que le cash-flow disponible pour son activité automobile au troisième trimestre soit supérieur aux attentes du marché. Le constructeur automobile allemand, qui a publié des chiffres trimestriels préliminaires, a déclaré que le cash-flow libre pour l'entreprise augmenterait à 3,1 milliards d'euros au cours du trimestre, contre 714 millions pour la même période l'année précédente. BMW a indiqué une 'reprise plus rapide' des ventes sur plusieurs marchés, ainsi qu'une nouvelle réduction des coûts fixes et des dépenses d'investissement. Le groupe a également souligné que les perturbations économiques causées par la pandémie du coronavirus continuent de nuire aux prévisions, ce qui entraîne une 'incertitude considérable' dans la communication de perspectives précises. BMW va publier ses résultats détaillés du troisième trimestre le 4 novembre.

Valeurs associées BMW VZ XETRA -0.17%