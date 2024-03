Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: lance la production de la nouvelle Mini Cooper information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 16:47









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce le début de la production de la nouvelle Mini Cooper de cinquième génération au siège de Mini, à l'usine d'Oxford.



Le premier modèle à trois portes a été conduit hors de la chaîne de production par Charlie Cooper, petit-fils du légendaire John Cooper, dont l'héritage a inspiré la Surnom de Cooper.



Stefanie Wurst, directrice de Mini, a déclaré : ' Cette étape souligne notre engagement envers nos racines tout en nous propulsant vers un avenir dynamique de la conduite. L'usine d'Oxford est le coeur de la marque Mini et aujourd'hui, alors que nous assistons à la naissance de ce nouveau chapitre, nous renouvelons notre engagement envers l'artisanat et le plaisir de l'automobile. '



Le Dr Markus Grüneisl, directeur des usines d'Oxford et de Swindon, a déclaré : ' La nouvelle Mini Cooper est une voiture extrêmement importante pour notre équipe et la fabrication britannique. Nous sommes fiers de produire cette voiture emblématique, appréciée dans le monde entier '.





Valeurs associées BMW XETRA +2.73%