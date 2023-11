Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: lance la production de la Mini Countryman à Leipzig information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 11:10









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que l'usine de Leipzig lance la production du Mini Countryman. Il s'agit de la première usine du groupe BMW au monde à produire deux marques sur la même chaîne d'assemblage.



Le début de la production du Mini Countryman marque en effet un certain nombre de premières et d'étapes importantes pour l'usine BMW Group de Leipzig : pour la première fois, un modèle Mini est fabriqué en Allemagne - sur la même ligne de production que les BMW Série 1 et Série 2.



Tout cela est rendu possible par la flexibilité des structures et du développement de l'usine indique le groupe.



Au cours des cinq dernières années, le groupe BMW a investi 700 millions d'euros pour préparer Leipzig à l'augmentation des volumes de véhicules et l'adapter aux exigences spécifiques de la Mini. D'ici fin 2024, les effectifs de production augmenteront de plus de 900 personnes.



Depuis 2018, l'atelier de carrosserie, l'atelier de peinture, l'assemblage et la logistique ont subi d'importants ajouts et améliorations, portant la capacité de production de 250 000 unités auparavant à 350 000 unités par an aujourd'hui.





