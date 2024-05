Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: la marge opérationnelle déçoit, le titre trébuche information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - BMW a dévoilé mercredi des résultats trimestriels globalement conformes aux attentes, mais le net repli de sa marge inquiétait les investisseurs, entraînant un recul de son titre à la Bourse de Francfort.



Le numéro un mondial des voitures haut de gamme a fait état ce matin d'un bénéfice avant impôts de 4,16 milliards d'euros au titre du premier trimestre, en baisse de 19% par rapport à la même période de l'an dernier.



Son chiffre d'affaires s'est replié de 0,6% à 36,6 milliards d'euros, en dépit d'une hausse de 1% à 594.533 unités de ses livraisons de véhicules et d'un mix/prix favorable.



Mais la marge opérationnelle de ses activités automobiles s'est contractée à 8,8%, contre 12,1% l'an dernier, en raison des tensions inflationnistes qui ont renchéri ses coûts d'exploitation.



A titre de comparaison, les analystes visaient un chiffre de 10,2%.



'Nous anticipons une légère révision à la baisse du consensus de marché (pouvant aller jusqu'à 5% pour l'Ebit des activités automobiles) au titre de l'exercice 2024', réagissent les équipes d'UBS.



Le constructeur allemand a néanmoins réaffirmé ses objectifs annuels, à commencer par celui d'une marge opérationnelle comprise entre 8% et 10% pour ses activités automobiles.



Le titre du groupe basé à Munich - qui avait déjà souffert la semaine passée des résultats décevants de Mercedes-Benz - se repliait de plus de 4% mercredi matin, essuyant de loin la plus forte baisse de l'indice DAX.





Valeurs associées BMW XETRA -2.98%