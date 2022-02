Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: la co-entreprise en Chine prolongée jusqu'en 2040 information fournie par Cercle Finance • 11/02/2022 à 11:50









(CercleFinance.com) - BMW a annoncé vendredi que l'accord concernant la prolongation de sa co-entreprise chinoise BMW Brilliance Automotive (BBA) entrait en vigueur aujourd'hui, garantissant l'existence de la joint venture jusqu'à 2040 au moins.



Le groupe automobile allemand s'était mis d'accord pour prolonger le projet mené avec son partenaire chinois Brilliance China Automotive (CBA) en octobre 2018, au moment du 15ème anniversaire de leur entreprise commune.



En vertu de ce nouvel accord, BMW Group contrôle désormais 75% du capital de la société, Brilliance détenant les 25% restants.



Dans un communiqué, BMW indique avoir vendu 846.237 de ses véhicules l'an dernier sur le marché chinois, un chiffre en augmentation de 8,9% par rapport à 2020.



Sur ce chiffre, la co-entreprise BMW Brilliance Automotive a fabriqué plus de 700.000 voitures.



BMW précise que le nouvel accord prévoit un accroissement des capacités de production pour faire face à la forte demande chinoise.





