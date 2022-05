Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: l'usine de batteries de Parsdorf lancée cet automne information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 10:29









(CercleFinance.com) - BMW a annoncé lundi qu'il prévoyait d'ouvrir sa nouvelle usine pilote dédiée à la production de cellules de batteries

lithium-ion, dans le courant de l'automne.



Ce site, qui s'étend sur 15.000 m2 à Parsdorf, non loin de Munich, doit permettre au groupe automobile allemand de renforcer son expertise sur la chaîne de valeur des batteries, en vue du lancement de sa nouvelle plateforme de véhicules électriques 'Neue Klasse'.



Le projet, qui représente un investissement de 170 millions d'euros en partie financé par une subvention du land de Bavière, doit employer quelque 80 personnes.



Le début de la production est prévu d'ici à la fin de l'année.





