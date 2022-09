BMW:l'assistant vocal basé sur la technologie Alexa d'Amazon information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 09:52

(CercleFinance.com) - ' L'assistant vocal BMW de prochaine génération sera construit sur la technologie Alexa ', ont annoncé aujourd'hui Stephan Durach, vice-président senior du développement des opérations techniques BMW Group, et Dave Limp, vice-président senior des appareils et services d'Amazon.



' La technologie Alexa permettra un dialogue encore plus naturel entre le conducteur et le véhicule, afin que les conducteurs puissent rester concentrés sur la route. Cela portera l'expérience numérique à un niveau entièrement nouveau ', a déclaré Stephan Durach.



Depuis l'introduction du premier assistant vocal BMW en 2018, l'interaction vocale est devenue une partie de plus en plus importante de BMW iDrive.



Le nouvel assistant vocal BMW travaillera en coopération avec Alexa, offrant aux clients les avantages d'un assistant intelligent, expert du véhicule et des services, tandis qu'Alexa fournit l'expérience familière que de nombreux clients utilisent déjà aujourd'hui.



Les premiers véhicules équipés de la nouvelle génération de l'assistant vocal de BMW seront lancés dans les deux prochaines années.