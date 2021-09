Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : Joachim Post nommé directeur des approvisonnements information fournie par Cercle Finance • 29/09/2021 à 16:15









(CercleFinance.com) - BMW a annoncé mercredi la nomination de Joachim Post au poste de directeur de la chaîne d'approvisionnement et du réseau fournisseurs, des fonctions qu'il prendra officiellement le 1er janvier 2022. Le groupe automobile allemand précise que cet ingénieur en mécanique de 50 ans remplacera Andreas Wendt, qui est lui âgé de 63 ans. Arrivé au sein du groupe en 2002, Joachim Post a été en charge de plusieurs modèles, souligne BMW, des fonctions qui l'ont amené à s'intéresser de près au processus d'électrification.

