BMW : invite les startups à présenter leurs innovations

(CercleFinance.com) - Le groupe BMW invite les startups du monde entier à participer à l'Open Call 360° Sustainability Challenge, dans le but de promouvoir l'utilisation de technologies innovantes. Les startups pourront proposer leurs solutions dans sept domaines d'innovation: matériaux recyclables, chaîne d'approvisionnement durable, production économe en énergie, intelligence mobile, gestion intelligente des bâtiments, mobilité centrée sur le client et technologies durables. Il existe également une 8é catégorie 'joker' pour les sujets qui ne rentrent dans aucune de ces catégories. Le BMW 'Startup Garage' évaluera ensuite toutes les innovations soumises. Les startups sélectionnées seront alors invitées à présenter leur solution fin juillet, avec 'la chance d'avoir le groupe BMW en tant que client', dixit le constructeur allemand.

Valeurs associées BMW XETRA +0.06%